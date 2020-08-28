Американська торговельна мережа Walmart вирішила скласти компанію Microsoft, щоб купити соцмережу TikTok в США, Канаді, Австралії та Нової Зеландії.

Про це у Walmart розповіли виданню CNBC. Щоправда, як використовуватимуть TikTok у компанії поки не кажуть.

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При цьому у Walmart запевняють, що така угода стане перевагою для користувачів.

"Ми вважаємо, що потенційна угода з TikTok в США в партнерстві з Microsoft дасть змогу Walmart залучити клієнтів, а також розширити рекламний бізнес", – додали у Walmart.

Джерела також додають, що продаж соцмережі у США може відбутись вже в найближчі дні. Сума угоди складе від 20 до 30 мільярдів доларів. Окрім Microsoft на угоду претендує також американський виробник програмного забезпечення Oracle.

Чому TikTok продають

На початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok". Він зобов'язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією, власником якої є китайський холдинг ByteDance.

Якщо до 15 вересня TikTok не буде проданий американської компанії, то співпраця з додатки в країні буде припинена.