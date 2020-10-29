Компанія Microsoft повідомила, що Word, PowerPoint і Excel для iPad отримають оновлення, які розширять функціональність програм. Крім цього присутні й інші нововведення.

Компанія Microsoft випустила оновлення для своїх офісних додатків Word, PowerPoint і Excel. Оновлення зробить роботу з додатками Microsoft Office на iPad зручнішою. Про це повідомляє The Verge.

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Що відомо

У додатках з'явилася підтримка роботи з трекпадами і комп'ютерними мишами. Курсор адаптується до типу контенту на екрані. Робота з ним майже не відрізняється від десктопної версії. Нововведення дозволить більш точно вибирати об'єкти і робити зміни в документах, в порівнянні з традиційним для планшетів сенсорним введенням.

Microsoft оновлює програми Office для iPad / анімація Microsoft

Використання миші або трекпаду в iPad для звичайних завдань, таких як виділення уривка тексту в Word, вибір діапазону в Excel, а також переміщення і зміна графіки в PowerPoint стануть як ніколи простими і інтуїтивно зрозумілими,

— прокоментували в Microsoft.

Поряд з підтримкою миші та трекпаду, Microsoft додає оновлені стартові екрани та нову стрічку інструментів у Word, Excel та PowerPoint. Оновлення додатків носить поетапний характер, тому всі користувачі отримають його протягом декількох тижнів.