Старий браузер Microsoft, Internet Explorer, перестав відображати більшість популярних веб-сайтів, серед яких YouTube, Instagram, Twitter та інші. Замість цього IE примусово перенаправляє користувачів в Edge.

Раніше 24 канал повідомляв, що Microsoft у листопаді планувала заборонити доступ до популярних ресурсів через свій старий браузер Internet Explorer. Компанія здійснила задумане і таким чином вона сподівається "пересадити" користувачів застарілого браузера на свій актуальний продукт. Примусовий редірект почався з закінченням підтримки IE – 13 листопада.

Не пропустіть Skype отримав важливе оновлення: що цікавого

Врізання функціональності IE

Разом з відмовою відображати веб-сайти, Microsoft позбавила IE можливості управління обліковими записами і роботи з Teams. Повне відсторонення Internet Explorer від усіх онлайн-сервісів компанії відбудеться 17 серпня 2021 року.

Чому Microsoft намагається "вбити" IE

Internet Explorer -– нескінченне джерело головного болю для Microsoft: частка цього застарілого браузера за різними оцінками становить до ≈ 4,5% всього ринку, тоді як у нового Edge – не більше 9,7%. При цьому IE в плані інформаційної безпеки навіть за часів свого розквіту і домінування був далекий від ідеалу, а в умовах 2020 року він становить загрозу для всіх користувачів. Крым того, глибина проникнення IE в статичні корпоративні системи занадто велика, і перехід на актуальні браузери не відбувався вже більше ніж п'ять років.

З цієї ж причини Microsoft ще кілька років тому пішла на безпрецедентний крок і впровадила частина рушія IE в Edge – для забезпечення повної сумісності з системами, які були написані виключно під IE, у тому числі і під IE 6. Цей модуль досі залишився в Edge, навіть переписаному- на Chromium, для того щоб підтримати старі корпоративні системи. Про це говорить і сама Microsoft, тому що при редіректі на новий браузер з IE користувачеві пропонується відповідний режим перегляду сторінки "Internet Explorer".