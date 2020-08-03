В неділю, 2 серпня 2020 року, Microsoft підтвердила в корпоративному блозі, що керівництво компанії обговорює з ByteDance придбання бізнесу TikTok в США.

Microsoft пояснила, що переговори з ByteDance поки попередні і немає гарантій, що вони продовжаться. Однак, в компанії планують визначитися щодо основних питань покупки не пізніше 15 вересня 2020 року.

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У діалозі між Microsoft і ByteDance також бере безпосередню участь уряд США, включаючи президента Дональда Трампа. За переговорами спостерігають представники комітету з іноземних інвестицій США, цей урядовий орган має право блокувати подібні угоди.

Навіщо Microsoft збирається купувати TikTok

Microsoft розповіла, що компанії вже обговорювали фінансові питання покупки, але потім цей процес був припинений. В даний час переговори знову відновлені після розмови між генеральним директором Microsoft Сатья Наделлом з президентом Дональдом Трампом. Саме в цій бесіді компанія запевнила адміністрацію США, що в рамках угоди планується провести повний аудит безпеки сервісу, включаючи бізнес TikTok не тільки в США, але також в Канаді, Австралії і Новій Зеландії. До того ж Microsoft сподівається, що до угоди в ролі міноритарних інвесторів їй дозволять залучити інші американські компанії.

Microsoft не прокоментувала технічні складові планованої угоди. Але в компанії уточнили, що в процесі переходу TikTok в Microsoft буде забезпечено передачу і збереження всіх особистих даних американських користувачів TikTok на серверах у США. Причому якщо раніше такі дані зберігалися за межами США, то Microsoft гарантує їх повне видалення після копіювання. Цей процес буде проведено заради безпеки, конфіденційності та цифрового захисту мільйонів користувачів сервісу.

Ціна угоди

Експерти прогнозують, що сума операції з викупу контрольної частини TikTok може досягти 50 мільярдів і навіть більше. Причому ByteDance раніше вже розглядала різні варіанти диверсифікації свого бізнесу в США, включаючи створення відокремленого холдингу для TikTok і незалежної ради. Також засновник і генеральний директор ByteDance Чжан Імін заявляв про те, що він не проти продажу TikTok, якщо так буде краще для "майбутнього програми".

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Ситуація навколо TikTok

Купівля

Раніше 31 липня 2020 року низка ЗМІ, включаючи видання Bloomberg, The Information і New York Times, повідомили про намір Microsoft викупити у компанії-розробника ByteDance мажоритарну частку в сервісі для створення і перегляду коротких відео TikTok.

Блокування

Також в останній день липня президент США Дональд Трамп пообіцяв заблокувати TikTok в країні і заявив, що підпише всі необхідні для цього документи вже 1 серпня. У відповідь на цю загрозу TikTok опублікувала відеозвернення гендиректора компанії в США Ванесси Папас. У цій публікації Папас подякувала мільйони американських користувачів за підтримку сервісу і додала, що компанія не збирається нікуди йти.