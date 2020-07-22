Microsoft не надто часто оновлює інтерфейс своєї операційної системи і офісного пакету, здійснюючи відчутні зміни лише раз в кілька років. Нещодавно компанія опублікувала короткометражний відеоролик, що демонструє оновлений "універсальний" дизайн Office, який буде представлений в найближчому майбутньому для ПК і мобільних пристроїв.

За задумом Microsoft у розпорядженні користувача повинен виявитися продукт, в якому всі елементи інтерфейсу і розташування панелей інструментів можуть бути гнучко налаштовані, щоб власник ПК сам вирішував, де саме розмістити ті чи інші екранні кнопки та іконки, розповідає XDA.

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Що ще показали

Крім того, Microsoft продемонструвала інтеграцію пошукового рушія в кожен додаток пакета Office. Сам же інтерфейс всіх вхідних в фірмовий набір програм буде ідентичний незалежно від платформи, на якій відбувається їх запуск, чи то планшет, ноутбук або десктопний комп'ютер.

Відео демонструє універсальний дизайн Microsoft Office

Представники Microsoft не розкривають навіть приблизних термінів виходу Office з тотальним редизайном, але підкреслюють, що показана на відео концепція вже опрацьована і затверджена всередині компанії.