З моменту виходу Windows 10 пройшло п'ять років, але з тих пір система практично не змінилася зовні. Microsoft вкрай неохоче вносить зміни в призначений для користувача інтерфейс, але вже кілька місяців дражнить оновленим меню "Пуск". Тепер компанія показала його у всій красі.

Оновлене меню "Пуск" було опубліковано командою Microsoft 365. На представленому зображенні показані нові іконки стандартних додатків від Microsoft, випущені раніше цього року.

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Як виглядатиме нове меню "Пуск"



Новий вигляд меню "Пуск" у Windows 10

Самі іконки більше не поміщені у квадрат, як це зроблено зараз. У правій частині меню компанія змістила акцент з "живих плиток", які довгий час просувалися в ролі унікальної фішки, на користь ярликів програм. Крім того, їх фон буде залежати від обраної теми оформлення інтерфейсу: темною або світлою. В цілому такий дизайн виглядає більш "легким" у порівнянні з нинішнім.



Зображення дозволяють побачити, що наступного року візуал системи сильно зміниться

Очікується, що оновлене меню "Пуск" з'явиться в Windows 10 тільки в наступному році.

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Нещодавні оновлення

Не так давно Windows 10 мав чималі проблеми з принтерами. Все зламалося після весняного оновлення системи, яке стало першим найбільшим оновленням за довгий час.

Користувачі Windows 10 і принтерів виробництва HP, Canon, Panasonic, Brother, Toshiba і Ricoh стали помічати, що функціональність їх принтерів теж була порушена – на деяких системах переставав працювати бездротовий друк, у інших пропадали і не працювали елементи системи друку, переставав функціонувати належним чином диспетчер черги друку, аж до видачі помилки та неможливості виконати друк документів або зображень, навіть в pdf.

Microsoft нарешті виправила ситуацію за допомогою двох патчів. Ці патчі доступні в центрі оновлення Windows, їх також можна встановити вручну. До того ж системні адміністратори можуть імпортувати ці патчі у Windows Server Update Services (WSUS).