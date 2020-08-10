Систематичні оновлення Windows 10 не лише дарують користувачам нові можливості, але й не рідко відключають деякі зі звичних функцій. З черговим апдейтом "під ніж" потрапила важлива функція пов'язана з установкою драйверів для елементів ПК.

Якої функції позбавили Windows 10

Починаючи зі збірки 19041.423, десктопна ОС позбавлялася функції автоматичного оновлення драйверів через інтернет, повідомляє Windows Latest. Тепер встановити нові версії програмного забезпечення для своїх комплектуючих через "Диспетчер пристроїв" можна лише у випадку, якщо вони були попередньо завантажені на жорсткий диск комп'ютера.

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Відтак доступ утиліти до серверів Microsoft тепер заблокований, і відповідна опція зникла з контекстного меню.

Як перевірити оновлення драйверів

Відтепер перевірити можливість апдейту драйверів через інтернет можна лише вручну на сторінці необов'язкових оновлень в системному меню налаштувань. Представники компанії не прокоментували внесениї в код операційки змін. Існує версія, що це було зроблено для зниження кількості неполадок, викликаних несумісністю поточної версії драйвера з встановленим обладнанням.

Windows 10 рідше отримуватиме оновлення

Разом з тим нещодавно стало відомо, що Microsoft планує рідше оновлювати свою основну систему. Це може бути пов'язано з тим, що компанія "перекидає сили" на розробку Windows 10X – операційної системи, орієнтованої на мобільні ПК, в тому числі з двома дисплеями.

Зараз для Windows 10 виходить два великих оновлення на рік – навесні і восени. Однак тепер Microsoft має намір переглянути стратегію і перейти на випуск масштабних апдейтів лише раз на рік.