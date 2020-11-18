Людство з кожним днем генерує все більше даних. До 2030 року, прогнозують у Western Digital, половина нових носіїв буде призначена для архівів. Величезні гроші будуть витрачатися на збереження даних, тоді як щільність носіїв буде збільшуватися дуже повільно. Переломити тенденцію зможуть тільки нові методи запису, наприклад, на ДНК.

Компанії Western Digital, Microsoft, Twist Bioscience і Illumina оголосили про створення альянсу зі зберігання даних на ДНК, пише blocksandfiles.

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Що відомо

DNA Data Storage Alliance ставить перед собою мету розробити екосистему для запису інформації за допомогою ДНК, включаючи відповідні пристрої для запису і зчитування. Також Альянс буде просувати і популяризувати ідею зберігання інформації на ДНК.

У складі Альянсу компанія Twist BioScience надаватиме фрагменти ДНК і технології запису даних на них. Компанія Illumina спеціалізується на секвенуванні ДНК (зчитуванні). Компанія Microsoft має значний досвід у постановці експериментів із записом даних на ДНК. Що стосується четвертого засновника – компанії Western Digital, то вона цікавиться цією областю як найбільший гравець на ринку накопичувачів для запису даних.

Запис інформації на ДНК обіцяє недороге і надзвичайно щільне зберігання. Так, один грам носія ДНК може зберігати близько одного зеттабайта даних. Для запису всієї інформації сьогоднішнього світу знадобиться менше 20 грамів носія. Теоретичний час збереження такого запису може досягати тисячоліть, адже навіть сьогодні вчені можуть розшифровувати фрагменти ДНК з живої природи, яким сотні тисяч років.

Сьогодні це виглядає фантастикою. Поки на запис і зчитування п'яти байт даних, записаних в ДНК, потрібно близько доби. Але одного дня це може стати нашою реальністю.