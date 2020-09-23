Після декількох років розробок у сфері голографічних накопичувачів компанія Microsoft анонсувала проєкт під назвою Project HSD. Технологія передбачає збереження інформації у форматі перезаписуваних голограм.

Нова система лазерів високої потужності прискорює запис і зчитування інформації більше ніж в десять раз, у порівнянні з попередніми розробками. У своїй роботі розробники використовували алгоритми штучного інтелекту та технологічних рішень для збільшення щільності збереження даних та зменшення фізичних об'ємів накопичувачів, повідомляє Microsoft.

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Деталі розробки

Головним досягненням для спрощення та пришвидшення механізму системи зчитування та записування даних розробники з компанії Microsoft вважають використали камер з високими розширеннями. Це рішення дозволило перенести навантаження з оптичного обладнання на програмне забезпечення, також зменшилася вартість на виготовлення обладнання та знизило виробничі допуски та калібрування системи безпосередньо перед встановленням.

Відео демонструє процес роботи голографічного накопичувача:

Плани на майбутнє

В майбутньому компанія працюватиме у напрямку збільшення об'ємів даних голографічних накопичувачів та швидкості зчитування/запису даних. Використовувати технологію планують у системах збереження хмарних даних.