Менше місяця залишилося до релізу консолей нового покоління, і Microsoft в цей раз твердо вирішила здолати PlayStation. І за допомогою демократичних цін і за допомогою покупки нових ігрових студій. Навіть щодо стартових тайтлів у Xbox вже все схвачено: компанія опублікувала список з 31 новинки, які будуть доступні на Series X / S в день релізу.

Насправді "новинки" не такі вже й нові: деякі ігри зі стартовою лінійки або вже вийшли, або вийдуть ще до початку продажів консолей, повідомляє 24 канал. Також в переліку є багато кроссген-релізів, тобто тайтлів, що випускаються для приставок і нового, і поточного поколінь. У день прем'єри Xbox Series X/S.

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Список ігор для Xbox Series X/S:

Assassin's Creed Valhalla

Borderlands 3

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale

Dead by Daylight

Devil May Cry 5 Special Edition

DiRT 5

Enlisted

Evergate

Fortnite

Forza Horizon 4

Gears 5

Gears Tactics

Grounded

Ori and the Will of the Wisps

Sea of ​​Thieves

Tetris Effect: Connected

The Touryst

King Oddball

Maneater

Manifold Garden

NBA 2K21

Observer: System Redux

Planet Coaster

The Falconeer

War Thunder

Warhammer: Chaosbane

Watch Dogs Legion

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza: Like a Dragon

Yes, Your Grace

Xbox Series X/S стартовий трейлер:

Близько третини найменувань стартової лінійки буде доступна за передплатою Xbox Game Pass. Варто відзначити, що це не все, у що можна буде зіграти в перші дні і місяці після виходу консолей. Так, Microsoft не включила в цей список тайтли, які вийдуть після 10 листопада. Це стосується, наприклад, Call of Duty: Black Ops Cold War, що дебютує 13 листопада.