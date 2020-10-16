Microsoft представила стартову лінійку ігор для Xbox Series X / S
Менше місяця залишилося до релізу консолей нового покоління, і Microsoft в цей раз твердо вирішила здолати PlayStation. І за допомогою демократичних цін і за допомогою покупки нових ігрових студій. Навіть щодо стартових тайтлів у Xbox вже все схвачено: компанія опублікувала список з 31 новинки, які будуть доступні на Series X / S в день релізу.
Насправді "новинки" не такі вже й нові: деякі ігри зі стартовою лінійки або вже вийшли, або вийдуть ще до початку продажів консолей, повідомляє 24 канал. Також в переліку є багато кроссген-релізів, тобто тайтлів, що випускаються для приставок і нового, і поточного поколінь. У день прем'єри Xbox Series X/S.
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Список ігор для Xbox Series X/S:
- Assassin's Creed Valhalla
- Borderlands 3
- Bright Memory 1.0
- Cuisine Royale
- Dead by Daylight
- Devil May Cry 5 Special Edition
- DiRT 5
- Enlisted
- Evergate
- Fortnite
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Gears Tactics
- Grounded
- Ori and the Will of the Wisps
- Sea of Thieves
- Tetris Effect: Connected
- The Touryst
- King Oddball
- Maneater
- Manifold Garden
- NBA 2K21
- Observer: System Redux
- Planet Coaster
- The Falconeer
- War Thunder
- Warhammer: Chaosbane
- Watch Dogs Legion
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- Yakuza: Like a Dragon
- Yes, Your Grace
Xbox Series X/S стартовий трейлер:
Близько третини найменувань стартової лінійки буде доступна за передплатою Xbox Game Pass. Варто відзначити, що це не все, у що можна буде зіграти в перші дні і місяці після виходу консолей. Так, Microsoft не включила в цей список тайтли, які вийдуть після 10 листопада. Це стосується, наприклад, Call of Duty: Black Ops Cold War, що дебютує 13 листопада.