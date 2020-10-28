Компанія Adobe вже оголосила дату припинення підтримки Flash Player, а слідом за нею участь в "похоронах" легендарного плагіна прийняла і Microsoft. Чергове оновлення Windows 10, яке повністю видаляє відповідні компоненти з операційної системи, вже доступне для завантаження і готується до глобального розповсюдження.

Апдейт під номером KB4577586 вже з'явився у каталозі оновлень Microsoft для всіх версій фірмової ОС починаючи з Windows 8, повідомляє 24 канал.

До теми Flash Player повністю зникне: Adobe назвала дату "похорону" легендарного стандарту

Особливості оновлення

Згідно з нотатками розробників, після встановлення його не можна буде видалити – щоб повернути Flash Player, користувачам доведеться перевстановити Windows або виконати відкат системи до попередньої точки відновлення.

Оновлення поки не поширюється стандартними каналами – його автоматична доставка запланована на січень наступного року. За заявою Microsoft, хоча Adobe Flash Player і буде видалений з системи, він на якийсь час залишиться доступний як вбудований компонент Microsoft Edge.

Нагадаємо, що з а заявою Adobe , поширення та підтримка Flash Player будуть припинені 31 грудня 2020 року — компанія видалить сторінку завантаження, а запуск Flash-вмісту в браузерах буде заблокований.

Компанія також порекомендувала користувачам заздалегідь видалити Flash Player та утриматися від його скачування зі сторонніх джерел після закінчення офіційної підтримки.