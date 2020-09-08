Компанія Microsoft повідомила, що її браузери остаточно втратять підтримки Flash 31 грудня 2020 року. Однак деякі користувачі зможуть користуватися плагіном і після цього.

Flash приберуть з Internet Explorer 11, Edge Legacy і Edge Chromium, йдеться у блозі Microsoft. Таким чином, вже з 2021 року користувачам доведеться встановлювати модуль Flash в IE-режимі Edge. Відповідний плагін буде доступним лише для бізнес-користувачів. Решті запропонували перейти на безпечніші варіанти, такі як HTML5, WebGL і WebAssembly.

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У січні 2021 року всі версії Flash старші за KB4561600 (випущені у червні 2020 року) будуть заблоковані. Влітку 2021 року всі API, групові політики та інтерфейси для управління Flash будуть видалені з Edge Legacy й Internet Explorer 11 c допомогою накопичувального оновлення.

Для тих, хто хоче позбутися плагіна зараз, компанія восени планує зробити оновлення для видалення Adobe Flash Player доступним через каталог служби Windows Microsoft, служби Windows Update і WSUS.

Спочатку Microsoft говорила, що відключить Flash за замовчуванням у своїх браузерах до середини – кінця 2019 року і видалить можливість запуску Adobe Flash в Edge та IE для всіх версій Microsoft Windows до кінця 2020 року. Однак потім цей план вирішили відкласти.

Хто ще позбувається Flash

У травні Mozilla заявила, що виключить підтримку Flash з версії Firefox 84, яка вийде у грудні. Наразі у Mozilla Firefox модуль Flash відключений за замовчуванням, але плагін можна включити вручну на деяких сайтах.

Google перестала індексувати Flash-контент ще у 2019 році та повністю перейшла на HTML5.

У червні Adobe нагадала, що припинить поширення й оновлення Flash Player після 31 грудня. До цього моменту компанія продовжить випускати регулярні виправлення безпеки для Flash Player, підтримуватиме його сумісність з ОС і браузерами, а також додаватиме нові функції й можливості.