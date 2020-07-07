У Мережі з'являються нові подробиці про нещодавнє травневе оновлення Windows 10. Новини потішать користувачів не дуже потужних комп'ютерів. Після встановлення апдейту Windows 10 здатна пришвидшити роботу слабких комп'ютерів під час роботи, ігор та інших завдань.

Система може керувати вбудованим або дискретним процесором та його пам'яттю – в теорії апаратне прискорення за допомогою GPU у Windows має знизити завантаження на центральний процесор та підвищити продуктивність, повідомляє ghacks.

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Які комп'ютери почнуть працювати швидше

Найбільший ефект буде помітний в комп'ютерах та ноутбуках початкового й середнього рівня, продуктивність яких і так невисока. Функцію необхідно активувати після установки оновлення Windows 10 2004 року в налаштуваннях графіки, після цього буде потрібно перезавантажити ПК.



Після активації функції слабкі ПК й ноутбуки почнуть працювати швидше

Треба відзначити, що апаратне прискорення GPU в Windows 10 працює поки не з усіма відеокартами. Наприклад, для моделей Nvidia потрібно встановити драйвер GeForce Driver 451.48 або новіший. З відеокарт AMD підтримуються поки тільки Radeon RX серій 5700 і 5600 (навіть лінійка RX 5500 не підтримується). Intel пообіцяла включити підтримку функції в своїх драйверах в майбутньому.

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За незалежними тестами, які вже проведені випробувачами, Hardware Accelerated GPU Scheduling дозволяє хоч і незначно, але підвищити продуктивність в іграх. Наприклад, MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z показала середній приріст на 1-2 FPS в різних іграх (Doom Eternal, Read Dead Redemption 2) при роздільною здатністю 2560x1440 пікселів.