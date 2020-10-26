Microsoft продовжує роботу над фірмовим браузером Edge, який прийшов на заміну Internet Explorer. Чергове нововведення торкнеться швидкості запуску додатка – за даними джерел мережі, вона значно збільшиться у порівнянні з актуальною версією браузера.

Як повідомляє WindowsLatest, компанія приступила до тестування нової функції Windows 10, яка дозволить браузеру запускатися практично миттєво.

Цікаво На головній сторінці Chrome може з'явитись реклама: можливість вже тестують у браузері

Як Microsoft прискорить Edge

Для цього низка процесів, пов'язаних з Edge, будуть завантажуватися у фоновий режим роботи разом з системними службами ОС при ввімкненні ПК. Як запевненяє софтмейкер, прискорення запуску Edge не вплине на швидкість роботи комп'ютера, а його вплив на використання ресурсів пристрою буде мінімальним за рахунок фоновоих політик.

Судячи з недавніх змін у коді рушія Chromium, функція прискорення запуску Edge буде необов'язковою – користувачі зможуть відключити її в меню системних налаштувань. Очікується, що оновлена ​​версія браузера з'явиться вже в одній з найближчих тестових збірок операційної системи або у ролі оновлення самої програми в експериментальній гілці Canary. Серед інших майбутніх змін інсайдери також відзначають функцію згладжування при прокручуванні веб-сторінок за допомогою колеса миші.

Коли нова функція з'явиться в Edge

Дата релізу публічної версії "прискореного" Microsoft Edge поки невідома.