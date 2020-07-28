Недощавно Microsoft переглянула свої плани щодо термінів додавання в Windows 10 переробленого меню "Пуск". Тепер же з'явилася інформація, що редмондская корпорація має намір змінити графік випуску великих оновлень для своєї операційної системи.

Зараз для Windows 10 виходить два великих оновлення на рік – навесні і восени. Однак тепер Microsoft має намір переглянути стратегію і перейти на випуск масштабних апдейтів лише раз на рік, повідомляє Gizchina.

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Чому Microsoft змінює стратегію оновлення Windows

За даними джерел, це пов'язано з тим, що компанія "перекидає сили" на розробку Windows 10X – операційної системи, орієнтованої на мобільні ПК, в тому числі з двома дисплеями.

За даними інсайдерів, в цьому році Microsoft все ще планує випуск другого великого оновлення для Windows 10 у жовтні або листопаді, а от з наступного року компанія перейде на новий формат. Вважається, що один масштабний апдейт буде виходити щоліта.

Нове меню "Пуск"

В новому оновленні користувачів, швидше за все, чекатиме серед іншого оновлене меню "Пуск", яке Microsoft показала в Windows 10 Developer Preview 20161.

Плитки меню "Пуск" розмістять на напівпрозорому фоні. Колір самого меню користувач зможе змінювати. Самі іконки для Office і Edge будуть виконані в стилі Fluent Design.