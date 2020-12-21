Корпорація Microsoft працює над фірмовим процесором. Його будуть використовувати при комплектації серверів, на яких працюють хмарні сервіси компанії.

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на джерела всередині компанії.

Цікаво У браузері Microsoft Edge з'явилися теми оформлення

Новий процесор побудований на архітектурі ARM. Крім того, в Microsoft розглядають можливість створення процесора для персональних комп'ютерів лінійки Surface.

Причина

Таким чином компанія Microsoft хоче знизити залежність від інших компаній, наприклад від Intel та Qualcomm. Наразі Microsoft використовує чіпи на базі ARM від Qualcomm в деяких своїх пристроях Surface.

До речі, на користь чуток про власний процесор може свідчити і той факт, що останні роки компанія активно переманювала фахівців з Intel, AMD, Nvidia і Qualcomm.

Схожа ідея раніше зявилась і в виробника Apple. Він теж вирішив бортись із залежністю від інших компаній та випустив власний процесор M1. Наразі ним оснащені Macbook Pro, Macbook Air і Mac Mini.

У Microsoft і ARM поки ситуацію не коментують.