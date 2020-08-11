Сполучення клавіш Ctrl-C і Ctrl-V знайомі користувачам сімейства операційних систем Microsoft вже не перше десятиліття. Механізм роботи звичної функції практично не змінювався за весь час існування системи, не рахуючи сторонніх утиліт для "апгрейду" буфера обміну. Але з появою Windows 10 у власників ПК з'явилося більше можливостей для взаємодії з цим інструментом.

Незабаром Microsoft серйозно розширить функціональність звичних функцій з коробки, розповідає Tech Radar.

Цікаво Microsoft позбавила Windows 10 ще однієї звичної функції

Нові можливості буфера обміну

У тестовій збірці Windows 10 під кодовим номером 20185 з'явилася модифікована панель буфера обміну, яка повністю змінить принцип роботи класичної функції. У новій версії операційна система може зберігати в тимчасову пам'яті не лише текст, але й зображення і навіть HTML-контент.



Буфер обміну серйозно розширить свої можливості

Нововведення дозволять легко "копіпастити" GIF-анімації та смайлики, як це реалізовано у клавіатурі Gboard. При бажанні історія буфера обміну легко видаляється, а поборники конфіденційності зможуть і зовсім відключити її в налаштуваннях системи.



Користувачі змоєуть копіювати смайлики та GIF-анфмації

Отримувати доступ до вмісту буфера обміну користувачі Windows 10 можуть вже зараз за допомогою комбінації клавіш Windows+V (не більше 25 останніх записів), а весь його вміст може спільно використовуватися на всіх пристроях з Windows 10 при активації функції "Автоматично синхронізувати текст, який я копіюю" в меню буфера обміну у вкладці "Синхронізація між пристроями".

Очікується, що новий програмний інструмент з'явиться вже з наступним оновленням Windows 10, але точну дату виходу нововведення в реліз розробники поки не оголосили.