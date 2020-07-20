Компанія Microsoft поки не повідомляла точних термінів випуску нової операційної системи Windows 10X. Тепер відома журналістка Мері Джо Фоулі зі значним послужним списком повідомила на ZDNet подробиці про плановий запуск.

Спочатку Microsoft планувала запустити Windows 10X з ноутбуком Surface Neo і його аналогами в новому двоекранному форм-факторі у кінці 2020 року. Однак пристрій було відкладено до наступного року, повідомляє ZD.

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Коли з'явиться нова ОС

Зазначається, що перший комерційний реліз Windows 10X планується весною 2021 року. Першими ОС отримають не нові двоекранні пристрої, а звичайні ноутбуки з одним екраном, переважно орієнтовані на корпоративне використання і освітній сектор. А навесні 2022 року відбудеться реліз Windows 10X вже для двоекранних ґаджетів.

Ще ж і надто, перший реліз Windows 10X не отримає підтримки традиційних десктопних додатків Win32, як планувалося спочатку, а обмежиться лише додатками платформи UWP і веб-додатками. Запуск цієї функції можна очікувати не раніше 2022 року.

Особливості Windows 10X

Операційна система Windows 10X має закриту архітектуру і користувачам буде доступна в режимі тільки для читання. Раніше Microsoft підтвердила, що Windows 10X здатна запускати додатки платформи UWP (Universal Windows Platform), веб-додатки та традиційні десктопні програми (Win32).