Windows не дозволяє видаляти, переміщати або перейменовувати файли, відкриті в інших додатках. Такі файли необхідно спочатку ідентифікувати і закрити програму, яка їх використовує. Визначити додаток не завжди легко, але Microsoft спростить цей процес, додавши відповідний інструмент в набір утиліт PowerToys.

В деяких випадках відшукати додаток, який використовує потрібний вам файл, досить непросто. Крім того, він може залишатися заблокованим через виконання фонових процесів навіть після закриття програми, на яку вказував "провідник", пише windowslatest.

Цікаво Платформа Google Fit отримає велике оновлення: чого чекати

Що відомо

Зараз визначити, яким саме додатком або процесом використовується який-небудь файл, можна за допомогою програми Process Explorer. Проблема цього продукту в тому, що він створювався для досвідчених користувачів і успішно взаємодіяти з ним зможе не кожен.

Очевидно, що розробники з Microsoft розуміють це, оскільки збираються запропонувати користувачам простіший варіант пошуку. Новий інструмент з'явиться в майбутній версії набору утиліт PowerToys, який буде випущений в наступному році. Очікується, що для пошуку додатків, які блокують зміну файлів, буде запропоновано використовувати простий і сучасний інтерфейс. Цей же інструмент дозволить завершувати роботу додатків, які перешкоджають зміні будь-яких файлів.