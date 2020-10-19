Більшість сучасних ноутбуків отримують протиударний корпус. Однак, Microsoft Surface Book виявився куди міцнішим, та захистив свого власника від кулі.

Як передає Mspoweruser, ноутбук буквально врятував життя користувачеві.

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Історію розповів власник ноутбука зареєстрований у Twitter під ніком @itsExtreme. Він також додав фото простреленого Surface Book.

Користувач розповів, що сидів у себе вдома на ліжку поряд з ноутбуком. У сусідній квартирі, що розміщена на нижньому поверсі, пролунав вистріл. куля пройшла крізь підлогу, ліжко і її зумів зупинити лише ноутбук Surface Book.

My laptop literally just saved my life... Someone shot through the floor in my apartment building



Shoutout to the surface book @Microsoft @MicrosoftHelps pic.twitter.com/cQYwtTY9hb — Aaron (@itsExtreme_) October 10, 2020

Щоправда, власник ноутбука додав, що навмисне на його життя не посягався. Ймовірно, сусід поверхом нижче просто чистив свою зброю і випадково вистрілив.

Що стосується Microsoft Surface Book, то він, звичайно, немає спеціального протикульового покриття. Корпус ноутбука побудований із міцного магнієвого сплаву. Тож, найімовірніше, це стало співпадінням, аніж дивовижні вміння ноутбука.