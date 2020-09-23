Компанія Microsoft працює над оновленням режиму "Разом" (Together Mode) для Microsoft Teams. Оновлений режим надасть можливість учасникам проводити онлайн зустрічі у кафе або самостійно створювати фони улюблених місць.

Компанія презентувала режим "Разом" розроблений для віртуальних зустрічей у період пандемії, який вже декілька місяців є частиною програми Teams. Microsoft планує додати декілька оновлень, серед яких набір нових аудиторій, конференц-залів та кав'ярень, повідомляє The Verge.

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Як це працює

Режим "Разом" працює на основі машинного навчання. Він дає змогу автоматично масштабувати та центрувати учасників на віртуальних місцях незалежно від того наскільки далеко вони знаходитимуться від вебкамери.



Функція "Разом" в Microsoft Teams / Фото The Verge

Сценарії застосування

NBA використовує режим Teams для створення відчуття віртуального натовпу. Це дає змогу фанатам вибирати номери місць, щоб сидіти поруч з друзями та підбадьорювати свою команду. Для цього NBA встановили 5 метрові екрани що обертаються довкола стадіону впродовж матчу, та повертають відчуття присутності вболівальників.

Інші функції Microsoft Teams

Пізніше цього року Micriosoft також додасть можливість розподілу учасників на віртуальні кімнати. Організатор події зможе відвідувати кожну з кімнат. Це стане проривом для дистанційного навчання, де вчителі зможуть розділяти класи на групи для виконання завдань, а після цього перевіряти прогрес.