Ресурс Aggiornamenti Lumia виявив низку нововведень, які тестує Microsoft в десктопном додатку "Ваш телефон". Він керує однойменним сервісом, що зв'язує комп'ютер на Windows 10 і Android-смартфон.

З початку лютого Microsoft працювала над розділом "Контакти": в ньому можна переглядати всю телефонну книгу зі смартфона, ініціювати дзвінок контактам або відправляти їм повідомлення, розповідає 24 канал.

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Другою новинкою стала функція Sent from Phone ("Відправлено з телефону"). Вона дозволить обмінюватися посиланнями, зображеннями і текстовими елементами між комп'ютером і смартфоном. Відправлення контенту з мобільного пристрою реалізується через системне меню "Поділитися".

Користувачі зможуть відправляти лінки зі смартфона на комп'ютер через "Ваш телефон"

Також у "Ваш телефон" найближчим часом зміниться дизайн параметрів програми та розділу, що відповідає за список підключених смартфонів.

Деякі виявлені зміни поширюються серед користувачів актуальних збірок Windows 10 Insider Preview.