Починаючи з 2006 року Microsoft активно розвиває власне антивірусне ПЗ Defender, яке за замовчуванням вбудовано в операційну систему Windows 10. До недавнього часу користувачі, яких не влаштовував штатний антивірусник, могли за допомогою редагування реєстру повністю відключити його, але тепер Microsoft закрила таку можливість з виходом чергового оновлення.

Попри те що у Windows Defender передбачено пункт з кнопкою відключення захисту в режимі реального часу, робота антивіруса повністю не припиняється, повідомляє 24 канал.

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Windows Defender відтепер не так просто відкючити

Після виходу серпневого оновлення Windows 10 4.18.2008.8 користувачі більше не зможуть якось вплинути на роботу захисника за допомогою редагування реєстру.

Microsoft офіційно підтвердила, що значення в пункті реєстру DisableAntiSpyware відтепер ігноруються антивірусом. Раніше користувачі могли встановити значення 0 замість 1, і Windows Defender припиняв роботу після перезавантаження ПК.

Єдиним способом відключення антивіруса після установки актуальної збірки Windows 10 залишається використання сторонніх додатків на зразок Defender Control або Configure Defender. Працездатність методу відключення антивіруса за допомогою редактора групової політики поки не перевірена.