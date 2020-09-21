Під час пандемії коронавируса популярність сервісів для організації відеозв'язку значно зросла. Багато компаній представили нові фірмові програми або оптимізували наявні – не стала винятком і Microsoft. В черговій бета-версії Windows 10 з'явилася нова опція під назвою Meet Now, яка вже встигла отримати в інсайдерському середовищі прізвисько "вбивця Zoom".

У тестовій збірці фірмової ОС під номером 20211 з'явився клієнт сервісу відеоконференцій Meet Now. Особливістю нової функції стала відсутність необхідності реєстрації облікового запису для організації сеансу групового зв'язку, повідомляє MSPowerUser.

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Як працює Meet Now

Щоб встановити з'єднання, достатньо просто вставити посилання для загального доступу за допомогою кнопки в області сповіщень на панелі завдань. Користувачі, які отримали запрошення, можуть відкрити діалогове вікно в десктопному клієнті Skype або в його веб-версії у браузері Edge.



У Windows 10 доступний клієнт Meet Now

Попри відсутність облікового запису, учасники відеоконференції будуть мати доступ до всіх можливостей Skype, таких як запис дзвінків або функцій розмиття фону. Очікується, що Meet Now буде популярна в першу чергу в корпоративному середовищі, де у користувачів часто немає можливості використовувати інші додатки для відеодзвінків – наприклад, Facebook Messenger або WhatsApp.

Зараз нова функція Windows 10 проходить внутрішнє тестування у програмі Windows Insider. Дата релізу Meet Now для всіх користувачів в складі чергового апдейта буде оголошена пізніше.