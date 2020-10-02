Корпорація Microsoft підписала меморандум про співпрацю із Міністерством цифрової трансформації. Вона передбачає інвестиції у розвиток хмарних сервісів в Україні – близько 500 мільйонів доларів.

За ці кошти будуть побудовані два дата-центри компанії в Україні, передає 24 канал.

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Підписана угода також передбачає знижки або спеціальні умови щодо використання сервісів Microsoft Azure, Office 365 тощо для українських держорганів і організацій.

До речі, сервіс Дія 2.0 (презентація відбудеться 5 жовтня) можуть перенести у хмарні сервіси Microsoft, каже глава Мінцифри Михайло Федоров.

Це вже не перший подібний проєкт корпорації. Нагадаємо, у травні Microsoft заявила про мільярд доларів інвестицій для створення нового центру обробки даних і впровадження хмарних сервісів для підприємств і держустанов Польщі.