Microsoft давно заявляє про небезпеку стандартних паролів. Компанія працює над технологіями, які дозволять відмовитися від їх використання взагалі. Передбачається, що всі клієнти Microsoft зможуть перестати їх використовувати вже в наступному році.

Microsoft вважає, що більшість користувачів уже готова до відмови від паролів. Ці нововведення, за словами представників компанії, будуть сприйняті позитивно, пишуть у блозі Microsoft.

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Що відомо

В даному напрямку Microsoft працює не перший рік. Для виконання поставлених завдань компанія вже розробила системи аутентифікації Windows Hello і Microsoft Authenticator.

Подробиць про нову розробку поки що мало. Відомо лише, що це буде менеджер паролів. Крім того, зовсім скоро фахівці Microsoft зможуть показати свої напрацювання по створенню нових програмних інтерфейсів і призначених для користувача додатків (або порталів) для роботи з апаратними FIDO-ключами.

Що таке FIDO-ключ? Технологія, що застосовується як додатковий етап у двофакторній аутентифікації. Після вводу пароля система відправить на прив'язаний пристрій (смартфон) сповіщення, у якому необхідно натиснути певні кнопки.

Microsoft зазначила, що майже 80 відсотків всіх кібератак націлені на паролі. Тому компанія докладає зусиль, щоб перевести людей на альтернативні рішення. У листопаді 2019 року 100 мільйонів людей користувалися системою Microsoft passwordless sign-in. Це число зросло до 150 мільйонів до травня 2020 року, і це показує, що мільйони людей готові відмовитися від паролів через незручність їх запам'ятовування.