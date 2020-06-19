У четвер 18 червня Microsoft випустила патчі для всіх версій Windows 10, які усувають проблеми з принтерами, створені попередніми оновленнями ОС. Також патчі вийшли для Windows Server 2012/2016/2019 і Windows 8.1.

Багато користувачів зіткнулися з проблемами з некоректною роботою різних принтерів після встановлення оновлень KB4557957 і KB4560960, що входять в червневий пакет оновлень безпеки (Patch Tuesday) для Windows 10. Тепер компанія вирішила проблему.

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В чому були проблеми

Виявилося, що після встановлення цих оновлень порт USB до якого був підключений принтер, пропадав зі списку портів. Крім того, Windows 10 не могла виконувати жодного завдання, яке вимагало взаємодії з цим "відключеним" портом, включаючи друк документів.

Глобальне поширення цієї проблема також було зафіксовано Microsoft і в компанії пояснили, що приступила до роботи з її усунення. Користувачі Windows 10 і принтерів виробництва HP, Canon, Panasonic, Brother, Toshiba і Ricoh стали помічати, що функціональність їх принтерів теж була порушена – на деяких системах переставав працювати бездротовий друк, у інших пропадали і не працювали елементи системи друку, переставав функціонувати належним чином диспетчер черги друку, аж до видачі помилки та неможливості виконати друк документів або зображень, навіть в pdf.

Деякі користувачі знайшли свій варіант вирішення цієї проблеми – вони стали підключати до порту USB і вмикати принтер до запуску Windows 10. Але, наприклад, для власників ноутбуків таке рішення було не дуже зручним. Та й повністю для всіх користувачів це рішення не підходило.

Вирішення проблеми

Microsoft в оперативному режимі, через тиждень після виникнення цієї проблеми, випустила патчі для деяких версій Windows 10, а в четвер вийшли патчі й для інших версій ОС, що підтримуються компанією. Ці патчі доступні в центрі оновлення Windows, їх також можна встановити вручну. До того ж системні адміністратори можуть імпортувати ці патчі у Windows Server Update Services (WSUS).

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Перелік патчів, які виправляють проблеми з принтерами:

Windows 10, версія 2004 – KB4567523;

Windows 10, версія 1909 – KB4567512;

Windows 10, версія 1903 – KB4567512;

Windows 10, версія 1809 і Windows Server 2019 – KB4567513;

Windows 10, версія 1803 – KB4567514;

Windows 10, версія 1709 – KB4567515;

Windows 10, версія 1703 – KB4567516;

Windows 10, версія 1607 і Windows Server 2016 – KB4567517;

Windows 10, версія 1507 – KB4567518;

Windows 8.1 і Windows Server 2012 – KB4567521;

Windows Server 2012 – KB4567522.

Судячи з швидкої реакції Microsoft і нумерації розробниками патчів поспіль один за одним, це була дійсно серйозна проблема, яка зачепила чимало користувачів Windows 10.