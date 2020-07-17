Microsoft Launcher, в минулому відомий як Arrow Launcher, отримав велике оновлення. Як запевняє компанія, нова версія 6.0 була фактично переписана з нуля, що дозволило домогтися значного поліпшення продуктивності інтерфейсу.

Не обійшлося також і без низки помітних нововведень на зразок повністю переробленої темної теми, зазначає slashgear.

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Одним з найважливіших нововведень Microsoft Launcher 6.0 стала персоналізована стрічка новин, яка раніше вважалася ексклюзивною функцією складного смартфона Surface Duo. Даная функція дає змогу отримувати актуальну інформацію на конкретні теми, що цікавлять користувача протягом дня.

У новій версії Microsoft Launcher також була повністю перероблена темна тема, щоб максимально знизити навантаження на очі в темний час доби. Ця функція підтримується на системному рівні, однак для її роботи потрібно Android версії 8.0 і вище. Сам лончер можна встановити на пристрої з Android 7.0+.



Microsoft Launcher оновився до версії 6.0

Інші нововведення

Серед інших нововведень відзначаються горизонтальний режим відображення, автоматична щоденна зміна шпалер з добірки Bing, підтримка сторонніх наборів іконок додатків, в тому числі адаптивних іконок.

Оновлена ​​версія Microsoft Launcher доступна через Google Play, але Microsoft попереджає, що в залежності від регіону випуск апдейта може затриматися.