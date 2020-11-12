Компанія Microsoft випустила пакет оновлень безпеки для Windows 10, які усувають апаратну вразливість типу Platypus шляхом оновлення микрокода процесорів Intel. Патчі доступні для операційної системи Windows 10 версії 20H2, 2004, 1909, 1803 і більш старих версій, а також для Windows Server 2016, 2019, 1903 році, 1909 році, 2004 та 20H2.

Патчі доступні для операційної системи Windows 10 версії 20H2, 2004, 1909, 1803 і старших версій, а також для Windows Server 2016, 2019, 1903, 1909, 2004 та 20H2, повідомляє 24 канал.

Цікаво Microsoft змусить користувачів перейти на нову версію Windows 10

Список оновлень від Microsoft, які виправляють вразливості CVE-2020-8695 (вразливість в Intel Running Average Power Limit (RAPL) Interface), CVE-2020-8696 (вразливість в Vector Register Sampling) і CVE-2020-8698 (вразливість в механізмі прогнозування швидкого збереження):

KB4589212 – для Windows 10 версії 2004 і 20H2, Windows Server версії 2004 і 20H2;

KB4589211 – для Windows 10 версії 1903 і 1909 році, Windows Server версії 1903 і 1909;

KB4589208 – для Windows 10 версії 1809 Windows Server 2019;

KB4589206 – для Windows 10 версії 1803;

KB4589210 – для Windows 10 версії 1607, Windows Server 2016;

KB4589198 – для Windows 10 версії 1507.

Перераховані вище патчі прошивки Intel підтримують наступні сімейства процесорів:

Amber Lake,

Apollo Lake,

Avoton,

Broadwell,

Cascade Lake,

Cherry View,

Coffee Lake,

Comet Lake,

Denverton,

Gemini Lake,

Haswell,

Ice Lake,

Ivy Bridge,

Kaby Lake,

Sandy Bridge,

Skylake,

Valley View / Baytrail.

Особливості оновлення

Після встановлення оновлення мікрокоду процесора знадобитися перезавантаження Windows 10.

Атака Platypus використовує RAPL, щоб отримати дані, які обробляє центральний процесор, орієнтуючись на показники інтерфейсу і може виявити паролі, ключі шифрування та іншу захищену інформацію.