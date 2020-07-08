Корпорація Microsoft заявила про масштабну хакерську кампанію, жертвами якої стали мільйони користувачів сервісів компанії із щонайменше 62 країн.

Microsoft вже порівнюють масштаби хакерської атаки з пандемією, сказано у блозі компанії.

До теми Наймасштабніша хакерська атака на Google Chrome: постраждали мільйони користувачів

Хто постраждав

Ця хакерська кампанія тривала з грудня 2019 року. Як кажуть у Microsoft, зловмисники націлилися на лідерів бізнесу в різних галузях. Зокрема, вони намагались зламати облікові записи, вкрасти інформацію і перенаправити електронні перекази тощо.

Хакери видавали себе за роботодавців та інших довірених відправників в електронних листах, відправлених користувачам Office 365. У повідомленнях містилися вкладення, які під час кліка на них пропонували користувачам надати доступ до додатку. Однак він був фейковий і клік надавав змогу кіберзлочинцям отримати доступ до облікових записів користувачів Office 365.

Масштаб цієї кампанії величезний – лише за тиждень мільйони хакери атакували користувачів Microsoft Office 365.

Цікаво Викрили сайт, що збирав та поширював особисті дані українців

У Microsoft підозрюють, що кампанію могла спонсорувати офіційна влада якоїсь країни.

Виробник зумів зламати схему завдяки рішенню суду, яке дало змогу компанії отримати контроль над доменами, використовуваними кіберзлочинцями, і запобігти подальшим кібератакам.