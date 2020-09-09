Офіційно Xbox Series X з'явиться у продажі 10 листопада 2020 року. Приставку продаватимуть у США за ціною 499 доларів (13 916 гривень)

Також Microsoft нагадала про реліз більш доступної консолі Xbox Series S, повідомляє 24 канал. Приставка також надійде у продаж 10 листопада за ціною 299 доларів (8 349 гривень).

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Попередні замовлення обох приставок стартують 22 вересня. Консолі будуть доступні і за передплатою Xbox All Access: Series X буде обходитися в 34,99 доларів в місяць, Series S – в 24,99 доларів, розстрочка діє 24 місяці.

Офіційний ролик Xbox Series X:

Офіційний ролик Xbox Series S:

До підписки додається доступ до більше ніж сотні ігор і членство в EA Play – останнє включає більше ніж 60 тайтлів, начебто FIFA 20 і Titanfall 2. До моменту запуску продажів нових консолей, Xbox All Access запрацює в 12 країнах, включаючи США, Великобританію, Польщу, Францію і Канаду. України, на жаль, в списку немає.