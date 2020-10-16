Чергове оновлення Windows 10 принесло суттєві зміни в алгоритми роботи операційної системи. Цього разу Microsoft переробили процес встановлення драйверів обладнання, які тепер будуть повинні пройти перевірку на відповідність новій політиці компанії, перед встановленням.

Зі слів представників Microsoft, що нова модель перевірки драйверів покликана гарантувати належну безпеку і захист користувачів від компрометації пристроїв, що працюють під управлінням Windows 10.

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Як працює нова модель

Все просто, якщо під час встановлення драйвера Windows не зможе перевірити його видавця, на екран буде виведено відповідне повідомлення. При цьому процес встановлення автоматично перерветься.

У підписі до драйверу буде також зазначено, що причиною припинення процесу стала неможливість перевірки достовірності.

Для чого це реалізували

Таке рішення дасть змогу унеможливити встановлення драйверів для старого обладнання. У цих випадках Microsoft рекомендує звертатися до розробників відповідного програмного забезпечення з проханням оновити програмне забезпечення, в іншому випадку його встановлення буде неможливим.