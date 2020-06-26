Microsoft закриє майже всі свої роздрібні магазини
Microsoft оголосила про відмову від розвитку роздрібних магазинів Microsoft Store по всьому світу. Продовжать роботу лише чотири майданчики – у Нью-Йорку, Лондоні, Сіднеї та Редмонді.
24 канал повідомляє, що за заявою Microsoft компанія вирішила закрити усі магазини, позайк продажі компанії в мережі стрімко зростають, оскільки компанія торгує в основному цифровими продуктами.
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Наші продажі через інтернет виросли, оскільки портфель продуктів перетворився в основному в цифрові пропозиції. Наша команда довела своєю успішною роботою, що може обслуговувати клієнтів за межами фізичних магазинів,
– мовиться у заяві компанії.
Microsoft закрила всі магазини ще в кінці березня через пандемію COVID-19, і з тих пір не оголошувала про старт їх роботи.
COVID-19 змінив плани Microsoft
За кілька останніх місяців компанія навчила клієнтів та співробітників віддаленій роботі. У Microsoft заявили, що будуть підтримувати цифрові продажу через microsoft.com, а також Windows Store і Xbox Store.
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У магазинах Microsoft Store були представлені продукти Surface та Xbox, а також пристрої партнерів. Співробітники здійснювали консультації щодо роботи гаджетів і Windows, а також проводили заходи й семінари.