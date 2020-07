Іноді занадто високу конкуренцію неможливо перемогти навіть десятками мільйонів доларів, витрачених на розвиток свого проєкту. Схоже, саме так подумала Microsoft і відмовилася далі підтримувати стрімінгову платформу Mixer. Авторам контенту разом з глядачами запропонували переїхати на Facebook Gaming.

Про закриття сервісу Mixer компанія Microsoft повідомила у своєму блозі. Інформація звалилася наче сніг на голову, адже ще недавно Microsoft активно розвивала Mixer.

Коли Mixer припинить роботу

Платформа перестане працювати 22 липня, тому Microsoft вже зараз займається переходом стрімерів і аудиторії на новий сервіс. Користувачам Mixer запропонували витратити валюту, що залишилася на підтримку авторів контенту, оскільки вони отримають подвоєні суми монетизації за червень.

Реакція ґеймерів та стрімерів

Facebook Gaming також пообіцяла всім стрімерам ті ж умови партнерства, що й на колишньому майданчику. Але за чутками, не всіх це влаштувало – інсайдер Рід Slasher Берслау заявив, що Тайлер Ninja Блевінс і Майк Shroud Гржесік відмовилися від переходу, хоча сервіс пропонував подвоїти виплати за їх контрактами. Журналіст зазначив, що в сумі вони отримали від Mixer 30 мільйонів доларів і 10 мільйонів доларів відповідно.

Коротко про Mixer

Платформу запустили у 2016 році. Попри угоди з вкрай популярними особистостями, сервіс так і не зміг обійти конкурентів Twitch і YouTube. Тепер компанія збирається розвивати Facebook Gaming в тому числі за допомогою інтеграцій з Xbox і Project xCloud.