Останній рік став для Microsoft рекордним за кількістю придбаних корпорацією ігрових студій. При цьому, судячи з усього, зменшувати обороти в нарощуванні потужностей виробництва власних відеоігор вона не збирається.

Як повідомило видання Bloomberg, на прицілі у Microsoft кілька видних японських компаній.

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Що відомо про угоди Microsoft

З посиланням на внутрішні джерела Bloomberg пише про наміри Microsoft посилити позиції на японському ринку. Для цього медіагігант звернувся до кількох локальних студій з пропозицією про покупку. Зараз конкретні угоди ще не укладені, але є можливість їх проведення у майбутньому.



"Змагання" Sony та Microsoft на ринку

Крім того, Microsoft активно пропонує японським розробникам випускати їх гри на власній консолі – з такою пропозицією компанія звернулася до Koei Tecmo. За допомогою подібних кроків Microsoft хоче забрати більший відсоток ринку у Японії, оскільки зараз Xbox One займає всього 0,1% сукупних ігрових систем в країні. А ось Sony, схоже, навпаки, розчарувалася у внутрішньому ринку, тому зробила основний акцент на Америку з PlayStation 5.



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