Компанія Microsoft постійно випускає оновлення для своєї операційної системи. Проте вони не є обов'язковими – користувач інсталює їх за бажанням і може взагалі відключити оновлення системи. Схоже, з деякими версіями вибору не буде.

Незабаром компанія Microsoft зробить обов'язковим перехід з Windows 10 версії 1903 на версію 1909. Застаріла збірка перестане отримувати оновлення, через що буде працювати з обмеженнями, пише ZDNet.

Цікаво В США арештували українця, що працював у Microsoft: звинувачують у шахрайстві

Що відомо

Перехід з 1903 на 1909 буде примусовим, відмовитися від нього не можна. Комп'ютер завантажить оновлення і сам встановить нову версію під час чергового перезавантаження.

Windows 10 версії 1903 випустили в травні 2019 року. У травні 2021 року Microsoft примусово переведе комп'ютери користувачів Windows 10 з версії 1909 на 2004, що вийшла в травні 2020 року.

Microsoft не змушує користувачів переходити на найсвіжіші збірки Windows 10, замість цього надає їм можливість встановлювати перевірені часом версії. Проте компанія планомірно витісняє застаріле програмне забезпечення.