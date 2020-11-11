Microsoft змусить користувачів перейти на нову версію Windows 10
Компанія Microsoft постійно випускає оновлення для своєї операційної системи. Проте вони не є обов'язковими – користувач інсталює їх за бажанням і може взагалі відключити оновлення системи. Схоже, з деякими версіями вибору не буде.
Незабаром компанія Microsoft зробить обов'язковим перехід з Windows 10 версії 1903 на версію 1909. Застаріла збірка перестане отримувати оновлення, через що буде працювати з обмеженнями, пише ZDNet.
Цікаво В США арештували українця, що працював у Microsoft: звинувачують у шахрайстві
Що відомо
Перехід з 1903 на 1909 буде примусовим, відмовитися від нього не можна. Комп'ютер завантажить оновлення і сам встановить нову версію під час чергового перезавантаження.
Windows 10 версії 1903 випустили в травні 2019 року. У травні 2021 року Microsoft примусово переведе комп'ютери користувачів Windows 10 з версії 1909 на 2004, що вийшла в травні 2020 року.
Microsoft не змушує користувачів переходити на найсвіжіші збірки Windows 10, замість цього надає їм можливість встановлювати перевірені часом версії. Проте компанія планомірно витісняє застаріле програмне забезпечення.
Поділитися новиною