Компанія Microsoft знову задумалася про покупку компанії Nokia, яка вже належала технологічному гіганту на початку 2010-х років. Цього разу мова йде не про мобільний підрозділ Nokia, а про телекомунікаційний бізнес компанії.

Про це повідомляює Forbs із посиланням на власні джерела. І якими б смішними не здавалися б плани Microsoft, компанія має кілька справді вагомих причин для купівлі Nokia.

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Перша причина – телекомунікаційні напрацювання компанії

Nokia зараз як ніколи слабка і готова до придбання ким-небудь з гігантів. При цьому у компанії є велика телекомунікаційна історія і цілий набір якісних патентів, які можуть стати у пригоді Microsoft. З огляду на те, що гігант все сильніше і сильніше віддаляється від софтверного ринку і переходить до багатовекторної стратегії розвитку, таке рішення цілком природнє.

Так, технології та патенти передачі даних, а також фахівці у цій сфері будуть цікаві Microsoft не тільки в розрізі розвитку хмарної платформи Azure, над якою компанія активно працює, але й у сфері передачі даних. Microsoft вже є співвласником кількох великих підводних оптоволоконних магістралей і активно бере участь у будівництві нових приватних мереж під водою.

Також компанія активно працює над безліччю серверних проєктів у відриві від Azure. Найбільш яскравий приклад – проєкт зі створення автономних дата-центрів під назвою Natick, який пройшов вже другу стадію польових випробувань біля берегів Шотландії тривалістю в три роки.



Автономний дата-центр Microsoft в рамках проєкту Natick

Друга причина – політика Трампа і війна проти Huawei

Важливо розуміти, що Huawei – це далеко не смартфони, і навіть не процесори та інша мікроелектроніка. Китайський гігант має практично повний виробничий цикл мережевої інфраструктури, починаючи від найпростіших і маленьких елементів, напівпровідників і плат і закінчуючи виробництвом кабелів і цілим флотом океанських кабелеукладників. Саме приватний кабельний флот Huawei забезпечує основну світову потребу в цих суднах і прокладає значну частку мереж в усьому світі, здаючи судна в оренду або прямим виконуючи роботи. І це ще не враховуючи власні проєкти компанії в цьому напрямку.

Але навіть якщо ігнорувати зовнішньополітичний клімат та інші аспекти і розглядати ситуацію відірвано від цих аргументів, а Microsoft – просто як компанію, Nokia є досить апетитним придбанням. За компанією зафіксовано більше 3000 патентів технології передачі даних в мережах 5G.

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Фактично, Nokia зараз є флагманом в розробці цього формату зв'язку. Компанія є провідним членом з питань 5G-зв'язку в організації 3GPP – міжнародного телекомунікаційного альянсу, до якого входять безліч компаній, а партнерами є такі організації, як ESTI або ATIS.

Цілком ймовірно, за чергову покупку Nokia між Microsoft та іншими компаніями може розгорнутися боротьба не на жарт. Якщо технологічному гіганту під керівництвом Сатьї Наделла все ж вдасться знову заволодіти фінським брендом, то це буде свідчити про повернення компанії Microsoft на мобільний ринок. Тільки на цей раз вже не як продавця смартфонів, а як розробника технологічних рішень і постачальника промислового обладнання.