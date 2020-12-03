Китайський виробник електрокарів компанія SAIC-GM-Wuling Hongguang повідомила про рекордний обсяг продажів електромобілів MINI EV, яких у листопаді було продано понад 30 тисяч штук. Електромобіль Hongguang MINI EV – це маленький двомісний електрокар для щоденних поїздок на роботу й у магазин, але саме це й необхідно переважній більшості міських жителів.

Електромобіль MINI EV випускається у трьох версіях, які відрізняються ємністю батареї та дальністю пробігу, повідомляє CnTechPost.

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Популярність моделі

За повідомленням виробника, у листопаді понад 96% покупців MINI EV були звичайними пересічними громадянами. Відтак у день китайці купували понад 1100 електромобілів цієї марки. В окремі дні листопада було встановлено рекорд продажів – понад 2000 електромобілів на добу. Всього у листопаді продано 33 094 електромобіля MINI EV, що стало абсолютним рекордом продажів серед китайських виробників автомобілів на новій енергії.

Додамо, що у вересні компанія продала 14 495 машин і 20 631 одиниць в жовтні. У той же час у Китаї зростає попит на більш дорогі електромобілі Tesla, випуск яких компанія Ілона Маска також нарощує. У жовтні шанхайський завод Tesla встановив новий рекорд, випустивши за місяць 22 929 електромобілів Model 3. Але це вже інша історія.

Характеристики MINI EV

Молодша і середня модель озброєні тяговим акумулятором ємністю 9,3 кВт*год, а старша – на 13,9 кВт*год. У першому випадку електромобіль проїжджає на повному заряді до 120 км, а у другому – до 170 км.



Інтер'єр салону MINI EV

Всі три моделі мають однаковий електродвигун потужністю 20 кВт з максимальним обертовим моментом 85 Нм. Швидку зарядку акумулятори моделей MINI EV не підтримують і можуть заряджатися тільки від побутової мережі 220 В, так що на зарядку кожен раз йде від 6,5 до 9 годин.

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Ціна

Вартість початкової моделі становить 28 800 юанів (4400 доларів), середньої – 32 800 юанів (5000 доларів), а старшій – 38 800 юанів (5900 доларів).