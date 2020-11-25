Заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков вважає, що деякі відеоігри можуть завдавати шкоди національним інтересам України. Тож він вважає, що варто обговорити питання про їх заборону.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Мовиться про ігри, що вихваляє агресивну політику щодо України.

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Як приклад Борняков наводить гру Call of Duty. Події у грі відбуваються у вигаданому місті Верданск. Однак багато геймерів вже розпізнали в локаціях Донецьк.

Тож чиновник припускає, що в майбутньому можуть з'являтися й інші ігри, які будуть спотворювати події в Україні. А це може завдати репутаційної шкоди нашій країні.

"Фільми та серіали, які суперечать національним інтересам, давно не показують в наших кінотеатрах, їх не транслюють українські телеканали. Адже вони відстежуються та забороняються Мінкультом. Але про індустрію, яка на сьогодні вже налічує близько 2,7 мільярда гравців, чомусь забули", – пояснює свою ідею заступник міністра.

При цьому він додав, що сам є затятим фанатом комп'ютерних ігор. Та при цьому вважає, що “відеоігри, які пропагандують ліквідацію незалежності України” мають бути забороненими в нашій країні.