Міністерство цифрової трансформації почало роботу над впровадженням технології 5G в Україні. Зараз на цих частотах працює українське телебачення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу за результатами засідання Уряду.

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Що відомо

У Мінцифрі сподіваються за три роки забезпечити доступом до швидкісного інтернету 95 відсотків українців. План передбачає звільнення смуг радіочастот, які зараз використовує телебачення, для впровадження радіотехнології LTE у діапазонах 790 – 862 МГц, 694 – 790 МГц.

Однаково якісним доступом хочуть забезпечити як міста, так і невеликі села, щоб по всій території люди мали швидкісний доступ до мережі.

Сьогодні на засіданні Уряду було прийнято багато рішень, які наближають нас до цілей покрити усю території країни якісним мобільним та фіксованим інтернетом. Минулого тижня ми ухвалили План розвитку 5G. А вже сьогодні зробили перші кроки виконання цього плану. Затвердили План вивільнення частот для розповсюдження 5G,

– розповідає Михайло Федоров.

Нагадаємо, що Уряд затвердив План розвитку 5G в Україні. У жовтні наступного року оголосять тендер на частоти для розвитку 5G. Початок розгортання мережі 5G очікується з 2022 року у найбільших населених пунктах.

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