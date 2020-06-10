NASA повідомило строки очікуваного повернення на Землю американських астронавтів Дугласа Герлі й Роберта Бенкена. Очікується, що з Міжнародної космічної станції американці повернуться у серпні – незадовго перед першою повноцінною місією Crew Dragon.

Точна дата повернення Герлі й Бенкена залежить від декількох факторів, таких як штатне функціонування їх космічного корабля, виконання ними робіт на МКС та погодні умови в районі посадки капсули в Атлантичному океані і в Мексиканській затоці. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника NASA з пілотованих польотів Кен Бауерсокс.

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За його словами, місія Crew Dragon йде за планом, корабель функціонує добре з моменту його запуску 30 травня на ракеті Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал та стикуванні з МКС на наступний день.

Нова епоха дослідження космосу

Успішний старт Crew Dragon ознаменував закінчення майже дев'ятирічної перерви в запусках астронавтів на орбіту з території США після завершення програми польотів американських шатлів в 2011 році.

Ще перед запуском представники NASA заявили, що випробувальний політ Crew Dragon може тривати від одного до чотирьох місяців, в залежності від низки технічних і погодних факторів.

Ми не планували тривалість тестової місії доти, поки не виведемо екіпаж на орбіту і не побачимо, як функціонує Crew Dragon. У нього все добре, тому ми вважаємо, що екіпажу можна залишатися там ще місяць або два. Практичні деталі все ще опрацьовуються,

– сказав Бауерсокс.

Варто додати, що попередньо у NASA зазначали, що у випадку, якщо місія екіпажу Crew Dragon проходитиме штатно – в агенстві розраховують на 120-денний термін перебування на орбіті. Це максимальний термін, який Crew Dragon може залишатися на орбіті.

Космічний корабель був сертифікований NASA для польоту в космос до чотирьох місяців. Обмежуючим фактором для тривалості польоту корабля є деградація його сонячних панелей.

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Чим займуться астронавти у космосі

Планується, що Бенкен зробить щонайменше два виходи у відкритий космос в кінці червня та на початку липня з чинним командиром МКС Крісом Кессіді, який у квітні прибув на станцію на російському космічному кораблі "Союз".

Дуету належить замінити застарілі нікель-водневі акумулятори на нові, більш потужні літій-іонні на опорному сегменті ферми МКС, до якої кріпляться сонячні батареї. Акумулятори були доставлені на МКС в травні японським вантажним кораблем HTV.