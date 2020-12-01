Місячний календар на грудень 2020
У місячному календарі за грудень 2020 року зазначені важливі дні місяця: молодик, повного Місяця та чвертей Місяця. На які дні припадають найважливіші фази – читайте в матеріалі.
Коли у грудні буде Молодик, а коли повня, розповідає 24 канал.
Читайте також Місячний календар на листопад 2020
|1 грудня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|2 грудня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|3 грудня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|4 грудня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|5 грудня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|6 грудня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|7 грудня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|8 грудня
|Третя чверть
|23 день
|9 грудня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|10 грудня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|11 грудня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|12 грудня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|13 грудня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|14 грудня
|Новий місяць
|228, 29, 1 день
|15 грудня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|16 грудня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|17 грудня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|18 грудня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|19 грудня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|20 грудня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|21 грудня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|22 грудня
|Перша чверть
|8, 9 день
|23 грудня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|24 грудня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|25 грудня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|26 грудня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|27 грудня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|28 грудня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|29 грудня
|Зростаючий місяць
|15, 16 день
|30 грудня
|Повний місяць
|16, 17 день
|31 грудня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 1, 2, 7 грудня. Саме в ці дні найкраще розпочинати нові справи та завершувати старі.
Як стадії проходить Місяць
Місячний календар – це циклічна зміна 4 фаз світила. Протягом 29 – 30 діб Місяць проходить всі ці фази. Початок місяця за календарем – це момент Молодика. А 1 доба триває від настання молодика до 1-го сходу нічного світила за астрономічними даними.
- Новий Місяць – період, коли місяць не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Прибувающий Місяць.
- Повний Місяць – період, коли місяць цілком освітлений.
- Спадаючий Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена половина місяця.
- Старий Місяць.
Поділитися новиною