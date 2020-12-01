У місячному календарі за грудень 2020 року зазначені важливі дні місяця: молодик, повного Місяця та чвертей Місяця. На які дні припадають найважливіші фази – читайте в матеріалі.

Коли у грудні буде Молодик, а коли повня, розповідає 24 канал.

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Місячний календар на грудень 1 грудня Спадаючий місяць 16, 17 день 2 грудня Спадаючий місяць 17, 18 день 3 грудня Спадаючий місяць 18, 19 день 4 грудня Спадаючий місяць 19, 20 день 5 грудня Спадаючий місяць 20, 21 день 6 грудня Спадаючий місяць 21, 22 день 7 грудня Спадаючий місяць 22, 23 день 8 грудня Третя чверть 23 день 9 грудня Спадаючий місяць 23, 24 день 10 грудня Спадаючий місяць 24, 25 день 11 грудня Спадаючий місяць 25, 26 день 12 грудня Спадаючий місяць 26, 27 день 13 грудня Спадаючий місяць 27, 28 день 14 грудня Новий місяць 228, 29, 1 день 15 грудня Зростаючий місяць 1, 2 день 16 грудня Зростаючий місяць 2, 3 день 17 грудня Зростаючий місяць 3, 4 день 18 грудня Зростаючий місяць 4, 5 день 19 грудня Зростаючий місяць 5, 6 день 20 грудня Зростаючий місяць 6, 7 день 21 грудня Зростаючий місяць 7, 8 день 22 грудня Перша чверть 8, 9 день 23 грудня Зростаючий місяць 9, 10 день 24 грудня Зростаючий місяць 10, 11 день 25 грудня Зростаючий місяць 11, 12 день 26 грудня Зростаючий місяць 12, 13 день 27 грудня Зростаючий місяць 13, 14 день 28 грудня Зростаючий місяць 14, 15 день 29 грудня Зростаючий місяць 15, 16 день 30 грудня Повний місяць 16, 17 день 31 грудня Спадаючий місяць 17, 18 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 1, 2, 7 грудня. Саме в ці дні найкраще розпочинати нові справи та завершувати старі.

Як стадії проходить Місяць

Місячний календар – це циклічна зміна 4 фаз світила. Протягом 29 – 30 діб Місяць проходить всі ці фази. Початок місяця за календарем – це момент Молодика. А 1 доба триває від настання молодика до 1-го сходу нічного світила за астрономічними даними.