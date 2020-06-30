Місячний календар на липень: коли сприятливі і несприятливі дні
Місячний календар на липень 2020 року складається з фаз місячного циклу. У календарі можна знайти інформацію про сприятливі дні та вплив Місяця на організм людини.
24 канал розповідає про місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.
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|1 липня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|2 липня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|3 липня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|4 липня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|5 липня
|Повний місяць
|14, 15 день
|6 липня
|Спадаючий місяць
|15, 16 день
|7 липня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|8 липня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|9 липня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|10 липня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|11 липня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|12 липня
|Спадаючий місяць
|21 день
|13 липня
|Третя чверть
|21, 22 день
|14 липня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|15 липня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|16 липня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|17 липня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|18 липня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|19 липня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|20 липня
|Новий місяць
|28, 29, 1 день
|21 липня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|22 липня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|23 липня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|24 липня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|25 липня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|26 липня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|27 липня
|Перша чверть
|7, 8 день
|28 липня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|29 липня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|30 липня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|31 липня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
Сприятливі та несприятливі дні:
- Сприятливі дні у цьому місяці: 1, 2, 8 липня.
- Несприятливі дні у липня: 5, 13, 20, 27 липня.
Посилена взаємодія Сонця та Місяця між собою провокує негативні дні. Це дні, коли Місяць негативно може впливати на людину. А сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем.