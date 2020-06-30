Місячний календар на липень 2020 року складається з фаз місячного циклу. У календарі можна знайти інформацію про сприятливі дні та вплив Місяця на організм людини.

24 канал розповідає про місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.

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Місячний календар на червень 1 липня Зростаючий місяць 10, 11 день 2 липня Зростаючий місяць 11, 12 день 3 липня Зростаючий місяць 12, 13 день 4 липня Зростаючий місяць 13, 14 день 5 липня Повний місяць 14, 15 день 6 липня Спадаючий місяць 15, 16 день 7 липня Спадаючий місяць 16, 17 день 8 липня Спадаючий місяць 17, 18 день 9 липня Спадаючий місяць 18, 19 день 10 липня Спадаючий місяць 19, 20 день 11 липня Спадаючий місяць 20, 21 день 12 липня Спадаючий місяць 21 день 13 липня Третя чверть 21, 22 день 14 липня Спадаючий місяць 22, 23 день 15 липня Спадаючий місяць 23, 24 день 16 липня Спадаючий місяць 24, 25 день 17 липня Спадаючий місяць 25, 26 день 18 липня Спадаючий місяць 26, 27 день 19 липня Спадаючий місяць 27, 28 день 20 липня Новий місяць 28, 29, 1 день 21 липня Зростаючий місяць 1, 2 день 22 липня Зростаючий місяць 2, 3 день 23 липня Зростаючий місяць 3, 4 день 24 липня Зростаючий місяць 4, 5 день 25 липня Зростаючий місяць 5, 6 день 26 липня Зростаючий місяць 6, 7 день 27 липня Перша чверть 7, 8 день 28 липня Зростаючий місяць 8, 9 день 29 липня Зростаючий місяць 9, 10 день 30 липня Зростаючий місяць 10, 11 день 31 липня Зростаючий місяць 11, 12 день

Сприятливі та несприятливі дні:

Сприятливі дні у цьому місяці: 1, 2, 8 липня .

. Несприятливі дні у липня: 5, 13, 20, 27 липня.

Посилена взаємодія Сонця та Місяця між собою провокує негативні дні. Це дні, коли Місяць негативно може впливати на людину. А сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем.