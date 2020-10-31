У місячному календарі на листопад 2020 року зазначені дні молодика, повного місяця та чвертей Місяця. Коли буде повний місяць, а коли молодик – читайте в матеріалі.

Коли в листопаді будуть дні, які сприятливі для чогось нового, розповідає 24 канал. Читайте також Місячний календар на жовтень 2020 Місячний календар на листопад 1 листопада Спадаючий місяць 16, 17 день 2 листопада Спадаючий місяць 17, 18 день 3 листопада Спадаючий місяць 18, 19 день 4 листопада Спадаючий місяць 19, 20 день 5 листопада Спадаючий місяць 20, 21 день 6 листопада Спадаючий місяць 21, 22 день 7 листопада Спадаючий місяць 22, 23 день 8 листопада Третя чверть 23, 24 день 9 листопада Спадаючий місяць 24 день 10 листопада Спадаючий місяць 24, 25 день 11 листопада Спадаючий місяць 25, 26 день 12 листопада Спадаючий місяць 26, 27 день 13 листопада Спадаючий місяць 27, 28 день 14 листопада Спадаючий місяць 28, 29 день 15 листопада Новий місяць 29, 30, 1 день 16 листопада Зростаючий місяць 1, 2 день 17 листопада Зростаючий місяць 2, 3 день 18 листопада Зростаючий місяць 3, 4 день 19 листопада Зростаючий місяць 4, 5 день 20 листопада Зростаючий місяць 5, 6 день 21 листопада Зростаючий місяць 6, 7 день 22 листопада Перша чверть 7, 8 день 23 листопада Зростаючий місяць 8, 9 день 24 листопада Зростаючий місяць 9, 10 день 25 листопада Зростаючий місяць 10, 11 день 26 листопада Зростаючий місяць 11, 12 день 27 листопада Зростаючий місяць 12, 13 день 28 листопада Зростаючий місяць 13, 14 день 29 листопада Зростаючий місяць 14, 15 день 30 листопада Повний місяць 15, 16 день Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 10, 12, листопада. Саме в ці дні найкраще розпочинати нові справи та завершувати старі. Як стадії проходить Місяць Новий Місяць – період, коли місяць не видно.

Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.

Перша чверть – освітлена лише половина місяця.

Прибувающий Місяць.

Повний Місяць – період, коли місяць цілком освітлений.

Спадаючий Місяць.

Остання чверть – знову освітлена половина місяця.

Старий Місяць.