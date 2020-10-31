Місячний календар на листопад 2020
У місячному календарі на листопад 2020 року зазначені дні молодика, повного місяця та чвертей Місяця. Коли буде повний місяць, а коли молодик – читайте в матеріалі.
Коли в листопаді будуть дні, які сприятливі для чогось нового, розповідає 24 канал.
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|1 листопада
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|2 листопада
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|3 листопада
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|4 листопада
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|5 листопада
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|6 листопада
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|7 листопада
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|8 листопада
|Третя чверть
|23, 24 день
|9 листопада
|Спадаючий місяць
|24 день
|10 листопада
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|11 листопада
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|12 листопада
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|13 листопада
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|14 листопада
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|15 листопада
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|16 листопада
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|17 листопада
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|18 листопада
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|19 листопада
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|20 листопада
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|21 листопада
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|22 листопада
|Перша чверть
|7, 8 день
|23 листопада
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|24 листопада
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|25 листопада
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|26 листопада
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|27 листопада
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|28 листопада
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|29 листопада
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|30 листопада
|Повний місяць
|15, 16 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 2, 10, 12, листопада. Саме в ці дні найкраще розпочинати нові справи та завершувати старі.
Як стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – період, коли місяць не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Прибувающий Місяць.
- Повний Місяць – період, коли місяць цілком освітлений.
- Спадаючий Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена половина місяця.
- Старий Місяць.
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