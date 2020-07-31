У місячному календарі на серпень 2020 року можна знайти інформацію про те, в які дні варто починати щось нове, та в які дні не варто вживати навіть алкоголь.

24 канал розповідає про місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.

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Місячний календар на серпень 1 серпня Зростаючий місяць 12, 13 день 2 серпня Зростаючий місяць 13, 14 день 3 серпня Повний місяць 14, 15 день 4 серпня Спадаючий місяць 15, 16 день 5 серпня Спадаючий місяць 16, 17 день 6 серпня Спадаючий місяць 17, 18 день 7 серпня Спадаючий місяць 18, 19 день 8 серпня Спадаючий місяць 19, 20 день 9 серпня Спадаючий місяць 20, 21 день 10 серпня Спадаючий місяць 21, 22 день 11 серпня Третя чверть 22, 23 день 12 серпня Спадаючий місяць 23, 24 день 13 серпня Спадаючий місяць 24, 25 день 14 серпня Спадаючий місяць 25 день 15 серпня Спадаючий місяць 25, 26 день 16 серпня Спадаючий місяць 26, 27 день 17 серпня Спадаючий місяць 27, 28 день 18 серпня Спадаючий місяць 28, 29 день 19 серпня Новий місяць 29, 30, 1 день 20 серпня Зростаючий місяць 1, 2 день 21 серпня Зростаючий місяць 2, 3 день 22 серпня Зростаючий місяць 3, 4 день 23 серпня Зростаючий місяць 4, 5 день 24 серпня Зростаючий місяць 5, 6 день 25 серпня Перша чверть 6, 7 день 26 серпня Зростаючий місяць 7, 8 день 27 серпня Зростаючий місяць 8, 9 день 28 серпня Зростаючий місяць 9, 10 день 29 серпня Зростаючий місяць 10, 11 день 30 серпня Зростаючий місяць 11, 12 день 31 серпня Зростаючий місяць 12, 13 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 11, 20, 25 серпня.

Як стадії проходить Місяць

Новий Місяць – стан, коли місяць не видний.

Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.

Перша чверть – стан, коли освітлена половина місяця.

Прибувающий Місяць.

Повний Місяць – стан, коли освітлений місяць цілком.

Спадаючий Місяць.

Остання чверть – стан, коли знову освітлена половина місяця.

Старий Місяць.

Доведений вплив фаз місяця на організм людини

Вчені довели, що протягом біполярного афективного розладу може залежити від фаз Місяця. А медик Гален пов'язував менструальний біль з фазами.