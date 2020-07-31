Місячний календар на серпень 2020
У місячному календарі на серпень 2020 року можна знайти інформацію про те, в які дні варто починати щось нове, та в які дні не варто вживати навіть алкоголь.
24 канал розповідає про місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.
Читайте також Місячний календар на липень: коли сприятливі і несприятливі дні
|1 серпня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|2 серпня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|3 серпня
|Повний місяць
|14, 15 день
|4 серпня
|Спадаючий місяць
|15, 16 день
|5 серпня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|6 серпня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|7 серпня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|8 серпня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|9 серпня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|10 серпня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|11 серпня
|Третя чверть
|22, 23 день
|12 серпня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|13 серпня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|14 серпня
|Спадаючий місяць
|25 день
|15 серпня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|16 серпня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|17 серпня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|18 серпня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|19 серпня
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|20 серпня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|21 серпня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|22 серпня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|23 серпня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|24 серпня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|25 серпня
|Перша чверть
|6, 7 день
|26 серпня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|27 серпня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|28 серпня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|29 серпня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|30 серпня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|31 серпня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 11, 20, 25 серпня.
Як стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – стан, коли місяць не видний.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – стан, коли освітлена половина місяця.
- Прибувающий Місяць.
- Повний Місяць – стан, коли освітлений місяць цілком.
- Спадаючий Місяць.
- Остання чверть – стан, коли знову освітлена половина місяця.
- Старий Місяць.
Доведений вплив фаз місяця на організм людини
Вчені довели, що протягом біполярного афективного розладу може залежити від фаз Місяця. А медик Гален пов'язував менструальний біль з фазами.