Місячний календар на вересень 2020
У місячному календарі на вересень 2020 року можна знайти інформацію про те, в які дні нові справи матимуть успіх.
24 канал розповідає про місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.
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|1 вересня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|2 вересня
|Повний місяць
|14, 15 день
|3 вересня
|Спадаючий місяць
|15, 16 день
|4 вересня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|5 вересня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|6 вересня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|7 вересня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|8 вересня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|9 вересня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|10 вересня
|Третя чверть
|22, 23 день
|11 вересня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|12 вересня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|13 вересня
|Спадаючий місяць
|25 день
|14 вересня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|15 вересня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|16 вересня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|17 вересня
|Новий місяць
|28, 29, 1 день
|18 вересня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|19 вересня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|20 вересня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|21 вересня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|22 вересня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|23 вересня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|24 вересня
|Перша чверть
|7, 8 день
|25 вересня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|26 вересня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|27 вересня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|28 вересня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|29 вересня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|30 вересня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
Сприятливі дні у цьому місяці: 9, 10, 16 вересня. Саме в ці дні найкраще розпочинати нові справи та завершувати старі.
Як стадії проходить Місяць
- Новий Місяць – у цей період місяць не видно.
- Молодий Місяць – перша поява місяця на небі після нового місяця у вигляді вузького серпа.
- Перша чверть – освітлена лише половина місяця.
- Прибувающий Місяць.
- Повний Місяць – стан, коли освітлений місяць цілком.
- Спадаючий Місяць.
- Остання чверть – знову освітлена половина місяця.
- Старий Місяць.
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