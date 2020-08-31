У місячному календарі на вересень 2020 року можна знайти інформацію про те, в які дні нові справи матимуть успіх.

24 канал розповідає про місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.

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Місячний календар на вересень 1 вересня Зростаючий місяць 13, 14 день 2 вересня Повний місяць 14, 15 день 3 вересня Спадаючий місяць 15, 16 день 4 вересня Спадаючий місяць 16, 17 день 5 вересня Спадаючий місяць 17, 18 день 6 вересня Спадаючий місяць 18, 19 день 7 вересня Спадаючий місяць 19, 20 день 8 вересня Спадаючий місяць 20, 21 день 9 вересня Спадаючий місяць 21, 22 день 10 вересня Третя чверть 22, 23 день 11 вересня Спадаючий місяць 23, 24 день 12 вересня Спадаючий місяць 24, 25 день 13 вересня Спадаючий місяць 25 день 14 вересня Спадаючий місяць 25, 26 день 15 вересня Спадаючий місяць 26, 27 день 16 вересня Спадаючий місяць 27, 28 день 17 вересня Новий місяць 28, 29, 1 день 18 вересня Зростаючий місяць 1, 2 день 19 вересня Зростаючий місяць 2, 3 день 20 вересня Зростаючий місяць 3, 4 день 21 вересня Зростаючий місяць 4, 5 день 22 вересня Зростаючий місяць 5, 6 день 23 вересня Зростаючий місяць 6, 7 день 24 вересня Перша чверть 7, 8 день 25 вересня Зростаючий місяць 8, 9 день 26 вересня Зростаючий місяць 9, 10 день 27 вересня Зростаючий місяць 10, 11 день 28 вересня Зростаючий місяць 11, 12 день 29 вересня Зростаючий місяць 12, 13 день 30 вересня Зростаючий місяць 13, 14 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 9, 10, 16 вересня. Саме в ці дні найкраще розпочинати нові справи та завершувати старі.

Як стадії проходить Місяць