У місячному календарі на жовтень 2020 року зазначені дні молодика, повного місяця, чвертей Місяця. Коли ж у жовтні буде молодик і повний місяць – читайте також.

24 канал розповідає про місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.

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Місячний календар на жовтень 1 жовтня Зростаючий місяць 14, 15 день 2 жовтня Повний місяць 15, 16 день 3 жовтня Спадаючий місяць 16, 17 день 4 жовтня Спадаючий місяць 17, 18 день 5 жовтня Спадаючий місяць 18, 19 день 6 жовтня Спадаючий місяць 19, 20 день 7 жовтня Спадаючий місяць 20, 21 день 8 жовтня Спадаючий місяць 21, 22 день 9 жовтня Спадаючий місяць 22, 23 день 10 жовтня Третя чверть 23, 24 день 11 жовтня Спадаючий місяць 24, 25 день 12 жовтня Спадаючий місяць 25 день 13 жовтня Спадаючий місяць 25, 26 день 14 жовтня Спадаючий місяць 26, 27 день 15 жовтня Спадаючий місяць 27, 28 день 16 жовтня Новий місяць 28, 29, 1 день 17 жовтня Зростаючий місяць 1, 2 день 18 жовтня Зростаючий місяць 2, 3 день 19 жовтня Зростаючий місяць 3, 4 день 20 жовтня Зростаючий місяць 4, 5 день 21 жовтня Зростаючий місяць 5, 6 день 22 жовтня Зростаючий місяць 6, 7 день 23 жовтня Перша чверть 7, 8 день 24 жовтня Зростаючий місяць 8, 9 день 25 жовтня Зростаючий місяць 9, 10 день 26 жовтня Зростаючий місяць 10, 11 день 27 жовтня Зростаючий місяць 11, 12 день 28 жовтня Зростаючий місяць 12, 13 день 29 жовтня Зростаючий місяць 13, 14 день 30 жовтня Зростаючий місяць 14, 15 день 31 жовтня Повний місяць 15, 16 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 8, 11, жовтня. Саме в ці дні найкраще розпочинати нові справи та завершувати старі.

У жовтні основні місячні фази будуть в такі дні:

Повний Місяць – 2 жовтня та 31 жовтня.

Молодик – 16 жовтня 2020 року.

Щербатий Місяць – з 3 по 15 жовтня.

Висхідний Місяць – 1 жовтня та з 17 по 31 жовтня.

Як стадії проходить Місяць