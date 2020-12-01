В жовтні 2021 року на поверхні Місяця можуть пройти перші в історії перегони роверів. Мова йде не про заїзд із реальними пілотами. Замість цього в рамках проєкту Moon Mark пропонується провести гонки за участю двох радіокерованих роверів.

В рамках проєкту на супутник Землі хочуть доставити пару мініатюрних роверів масою 2,5 кілограма кожен. Ровери розроблять із залученням школярів і за підтримки дизайнера McLaren P1 Френка Стівенсона. Про це пише NewAtlas.

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Що відомо

Крім того, близько 3 кілограмів важитиме "механізм розгортання" болідів. Їх доставлять на місячну поверхню за допомогою модуля Nova-C виробництва Intuitive Machines на ракета-носії SpaceX Falcon 9. Заїзд транслюватимуть в режимі онлайн.

Очевидно, можуть виникнути питання щодо того, наскільки сильні затримки будуть супроводжувати процес віддаленого управління роверами, що знаходяться на поверхні Місяця. Технічний директор Тодд Уоллах вважає, що це не стане проблемою.

Ми не очікуємо, що істотна затримка зв'язку вплине на перегони або керованість автомобілів. Завдяки нашому партнерству з Intuitive Machines у нас будуть візуальні ефекти, телеметрія та управління в режимі онлайн,

– сказав Тодд Уоллах.