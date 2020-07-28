При розробці нових версій прошивок компанії часто підглядають цікаві ідеї у конкурентів. Це можна спостерігати на прикладі iOS і Android, які з кожним роком все більше стають схожими один на одного. Запозичити новомодну функцію у Apple і Google вирішила компанія Xiaomi, запровадивши її в MIUI 12.

Розробник з порталу XDA виявив в коді останніх бета-версій MIUI 12 згадку функції, що дозволяє взаємодіяти зі смартфоном за допомогою постукувань по задній кришці.

Цікаво Xiaomi оновила список пристроїв, які отримають стабільну версію MIUI 12

Аналогічна можливість на початку року була виявлена ​​в бета-версії Android 11, а потім і в iOS 14. Вона дозволяє отримати швидкий доступ до попередньо зазначеної програми або функції пристрою, постукавши пальцем по його тильній стороні.



Схоже популярну функцію Android та Apple запозичить і MIUI 12

У MIUI 12 нова функція буде працювати в точності, як в iOS 14, реагуючи як на подвійне, так і на потрійне постукування. На ці дії можна призначити запуск камери, включення ліхтарика, виклик центру управління або повідомлень і створення скріншота. Не виключено, що в майбутньому це список буде розширено.

Про терміни впровадження нової функції поки немає ніякої інформації.