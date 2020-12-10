На борту Міжнародної космічної станції відновлено належну роботу системи генерації кисню "Електрон-ВМ" у російському сегменті, яка вийшла з ладу понад місяць тому.

Устаткування перебуває в модулі "Зірка" та виробляє від 25 до 160 літрів кисню на годину шляхом електролізу води з лужним електролітом, повідомляє 24 канал.

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Ремонт системи отримання кисню

Ще у жовтні стало відомо, що в роботі системи стався збій. Зокрема, виникли проблеми з тиском. Дана система працює на МКС з 2005 року і у квітні 2010 року "Електрон-ВМ" вже виходила з ладу. Тоді екіпажу МКС було потрібно декілька днів, щоб відновити систему. Цього разу для усунення несправностей екіпажу орбітальної станції довелося розібрати установку. І от тепер Роскосмос повідомив, що неполадки усунені.



Система отримання кисню "Електрон-ВМ"

Варто зазначити, що окрім російської системи "Електрон-ВМ" на МКС функціонує аналогічна американська установка, саме вона забезпечувала екіпаж киснем під час ремонту російського обладнання. Крім того, на орбіті знаходяться запаси кисню у спеціальних баках.